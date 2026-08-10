مقتل طفلة فلسطينية متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في خان يونس

القدس المحتلة-سانا

أعلنت السلطات الفلسطينية مقتل طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس في قطاع غزة، قبل عدة أيام.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أنّ الطفلة البالغة من العمر 13 عاماً قضت متأثرة بجروحها اليوم الإثنين.

وفي سياق متصل، أطلقت آليات الاحتلال النار في منطقة قيزان رشوان جنوب خان يونس.

وبمقتل الطفلة، ارتفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي إلى 1.259 قتيلاً و 4.139 جريحاً.

وكان عدة فلسطينيين أصيبوا في وقت سابق اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ونابلس، كما اعتقلت قوات إسرائيلية 19 فلسطينياً في حملة مداهمات بالضفة الغربية.