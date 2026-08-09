مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين قرب موقع وجود ترامب وتخرجهما من المجال الجوي المحظور

واشنطن-سانا

اعترضت مقاتلات أمريكية اليوم الأحد طائرتين خرقتا قيود الطيران المؤقتة أثناء حضور الرئيس دونالد ترامب بطولة في نادي للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي.

ونقلت وكالة رويترز عن قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد) قولها في بيان: “إن مقاتلات من طراز “إف-16” رافقت الطائرتين بأمان إلى خارج المجال الجوي المحظور عقب انتهكهما القيود المؤقتة المفروضة على الطيران في المنطقة”، مشيرة إلى أن القيادة أحجمت عن الإفصاح إذا ما كان الحادث ناجماً عن خطأ غير مقصود، وأن الأمر متروك لإدارة الطيران الاتحادية لاتخاذ القرار المناسب.

وأكد البيان ضرورة مراجعة جميع الطيارين لإدارة الطيران للبقاء على اطلاع دائم بشأن القيود المؤقتة على المجال الجوي.

يذكر أن السلطات الأمريكية اعتقلت الأربعاء الماضي رجلاً في ولاية كاليفورنيا بعدما ضبطت بحوزته ذخيرة ومسدساً داخل سيارته في ملعب الغولف العائد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما فتشت منزله وعثرت بداخله على كمية من الأسلحة النارية ومخازن الذخيرة والذخائر وسترات واقية من الرصاص، إضافة إلى دفاتر ملاحظات تضمنت ما وصفته بـ “تصريحات مثيرة للقلق”.