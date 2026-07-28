أكثر من 247 ألف قتيل وجريح منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلى‏ 73.333 قتيلاً و174.023 جريحاً.‏

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 قتلى، و14 إصابة.

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين ‏الأول ‏الماضي ارتفع إلى 1.207 قتلى والإصابات إلى 3.914 إصابة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتسببت حرب الإبادة بكارثة ‏إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية وانهيار الخدمات ومنع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار.‏