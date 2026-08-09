السعودية ترحب بإدانة مجلس الأمن لهجمات ميليشيا الحوثي على أراضيها

الرياض-سانا

رحبت المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، والذي تضمن إدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على الأراضي السعودية والسفن التجارية منذ تموز الماضي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”: “إن المملكة تثمن ما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي وحقوق وحريات الملاحة البحرية”.

وجددت الوزارة في بيانها التأكيد على عزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها، وحقها في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أي هجوم يستهدفها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي، مؤكدة دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات والانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا أمس الجمعة الاعتداءات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على السعودية وعلى السفن التجارية خلال الشهر الماضي، معربين عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات في اليمن، ومشددين على أهمية تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تحقيق السلام في البلاد وتهديد السلم والأمن الدوليين.