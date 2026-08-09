السلطات الفرنسية تجلي سكان بلدتين جراء حريق غابات جنوب البلاد

باريس-سانا



أجلت السلطات الفرنسية اليوم الأحد سكان بلدتين في منطقة لوزير جنوب البلاد، وأفرغت نحو 20 منزلاً، إثر اندلاع حريق غابات سريع الانتشار، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران.



ونقلت وكالة فرانس برس عن خدمات الإطفاء المحلية قولها: إن نحو 220 عنصراً يشاركون في عمليات إخماد الحريق، بمؤازرة ثماني طائرات مخصصة لرش المياه جواً، مشيرة إلى أن الوضع لم يصبح تحت السيطرة بعد ولاسيما أن النيران أتت على نحو 90 هكتاراً ولا تزال تتمدد.



واندلع الحريق في منطقة لوزير، على بعد نحو 140 كيلومتراً شمال غرب مدينة مونبلييه، وسط ترجيحات بأن يكون ناجماً عن اشتعال النيران في مركبة كانت تسير على أحد الطرق المحلية.



وتشهد مناطق واسعة من أوروبا خلال فصل الصيف موجات حر شديدة تسهم في زيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات وانتشارها، في وقت يؤكد فيه علماء أن التغير المناخي الناجم عن انبعاثات غازات دفيئة يزيد من شدة الظواهر المناخية القصوى وتواترها.