العراق: إنقاذ 50 شخصاً إثر حريق اندلع في مبنى وسط بغداد

بغداد-سانا

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، اليوم الأحد، إنقاذ 50 شخصاً إثر حريق اندلع في مبنى وسط العاصمة بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المديرية قولها في بيان: “إن فرق الدفاع المدني تمكّنت من إجلاء وإنقاذ 50 مواطناً، وإخماد حريق كبير اندلع داخل مبنى في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، من دون تسجيل أي خسائر بشرية”.

واندلع الحريق نتيجة تجمع وتراكم الزيوت داخل مفرغة الهواء التابعة لمطعم في المبنى، ما أدى إلى اشتعال النيران قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء المبنى.

وكان حريق اندلع في عدد من الآليات داخل معبر ربيعة الحدودي من الجانب العراقي المقابل لمعبر اليعربية الحدودي في سوريا في الـ 8 من تموز الماضي، وشاركت حينها فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة في مؤازرة فرق الدفاع المدني العراقي بإخماد الحريق.