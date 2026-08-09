تدمير مركبة بحرية مسيّرة قبالة سواحل البحر الأسود شمال شرق تركيا

أنقرة-سانا

أعلنت السلطات التركية أنها دمرت جسماً مشبوهاً تبين أنه مركبة بحرية مسيرة قبالة سواحل ولاية أرتوين المطلة على البحر الأسود شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن والي أرتوين توران أرغون قوله في تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن “تحرك السلطات جاء إثر تلقي بلاغ بشأن العثور على جسم مشبوه قرب مرسى لقوارب الصيد”.

وأوضح أن “فرق الدفاع تحت الماء التابعة لقيادة القوات البحرية وصلت إلى المنطقة، وأجرت فحوصاً على الجسم، حيث تم نقل المركبة إلى مسافة آمنة، ودُمرت في عرض البحر”.

وبعد عملية تدمير الجسم المشبوه أجرت السلطات المختصة فحوصاً ومسحاً في المنطقة.

وبين الحين والآخر، تعلن تركيا تدمير أجسام مشبوهة قبالة سواحلها المطلة على البحر الأسود، ويعتقد أنها من مخلفات الحرب الروسية الأوكرانية.