ألمانيا تعتزم إنشاء مركز بحثي لتعزيز أمن المطارات ومواجهة مخاطر المسيّرات

برلين-سانا

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت اليوم الأحد اعتزام بلاده توسيع نطاق الأبحاث المتعلقة بأمن الطائرات المسيّرة، وذلك عقب العثور على طائرة مسيّرة مزودة بمتفجرات في مطار “لايبزيغ” في وقت سابق من الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” عن دوبريندت قوله: “إن منشأة بحثية جديدة لأمن الطائرات المسيّرة ستُنشأ في الثامن عشر من الشهر الجاري في مطار اختبار تابع للمركز الألماني للفضاء (DLR) في ولاية ساكسونيا-أنهالت شرقي البلاد”، مشيراً إلى أن التطور المتسارع في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة وما وصفه بسباق التسلح في هذا المجال يتطلب إنشاء وحدات بحثية متخصصة لمواكبة هذه التطورات.

وأوضح دوبريندت أن المنشأة الجديدة ستتولى تطوير واختبار تقنيات للحماية من الطائرات المسيّرة، وستجمع بين الباحثين والابتكار التكنولوجي واحتياجات السلطات الأمنية، بما يسهم في تعزيز القدرات على مواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الطائرات.

وكانت الشرطة الألمانية رصدت الأربعاء الماضي طائرة مسيّرة تحمل عبوة مزودة بصاعق في مطار لايبزيغ، ما أدى إلى تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتاً وتشديد الإجراءات الأمنية، فيما وصف وزير الداخلية الألماني الحادث بأنه قد يمثل هجوماً “هجيناً” تقف وراءه قوى أجنبية.