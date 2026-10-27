إجلاء عشرات الآلاف في الهند مع اقتراب إعصار “أرناب”‏

نيودلهي-سانا
بدأت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء عمليات إجلاء واسعة في ولايتي أندرا براديش وأوديشا الساحليتين شرقي البلاد، مع اقتراب إعصار “أرناب” المتوقع أن يضرب السواحل الشرقية، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومتراً في الساعة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية بحسب ما نقلته فرانس برس: إن الإعصار سيتحول إلى عاصفة شديدة، في وقت شهدت فيه مدينة كاكينادا الساحلية أمطاراً غزيرة وارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الأمواج.
وطلبت السلطات من نحو 98 ألف شخص مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز إيواء ومناطق آمنة، بينهم نحو 50 ألفاً في أندرا براديش و48 ألفاً في أوديشا.
وامتدت التحذيرات الجوية إلى كل من سريلانكا ونيبال، حيث أغلقت السلطات السريلانكية المدارس تحسباً لهطولات غزيرة قد تتسبب بفيضانات وانزلاقات للتربة.
وفي نيبال، حذرت هيئة إدارة الكوارث من تأثيرات العاصفة عند وصولها إلى المناطق الجبلية باتجاه جبال الهيمالايا خلال الأيام المقبلة، متوقعة أمطاراً كثيفة وتساقطاً غزيراً للثلوج قد تؤدي إلى انهيارات جليدية، داعية السكان والسياح إلى تجنب التنقل في المرتفعات والبقاء في أماكن آمنة.
وتشهد منطقة خليج البنغال بصورة متكررة أعاصير مدارية خلال موسمي ما قبل الرياح الموسمية وما بعدها، وتعد السواحل الشرقية للهند وبنغلادش من أكثر المناطق عرضة لهذه الظواهر الجوية التي تتسبب سنوياً بخسائر بشرية ومادية كبيرة، ما يدفع السلطات إلى تنفيذ خطط إجلاء استباقية واسعة للحد من آثارها.