إجلاء عشرات الآلاف في الهند مع اقتراب إعصار “أرناب”‏

نيودلهي-سانا‏

بدأت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء عمليات إجلاء واسعة في ولايتي أندرا براديش وأوديشا ‏الساحليتين شرقي البلاد، مع اقتراب إعصار “أرناب” المتوقع أن يضرب السواحل الشرقية، ‏مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومتراً في الساعة.‏

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الهندية بحسب ما نقلته فرانس برس: إن الإعصار سيتحول ‏إلى عاصفة شديدة، في وقت شهدت فيه مدينة كاكينادا الساحلية أمطاراً غزيرة وارتفاعاً ‏ملحوظاً في مستوى الأمواج.‏

وطلبت السلطات من نحو 98 ألف شخص مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز إيواء ‏ومناطق آمنة، بينهم نحو 50 ألفاً في أندرا براديش و48 ألفاً في أوديشا.‏

وامتدت التحذيرات الجوية إلى كل من سريلانكا ونيبال، حيث أغلقت السلطات السريلانكية ‏المدارس تحسباً لهطولات غزيرة قد تتسبب بفيضانات وانزلاقات للتربة.‏

وفي نيبال، حذرت هيئة إدارة الكوارث من تأثيرات العاصفة عند وصولها إلى المناطق ‏الجبلية باتجاه جبال الهيمالايا خلال الأيام المقبلة، متوقعة أمطاراً كثيفة وتساقطاً غزيراً ‏للثلوج قد تؤدي إلى انهيارات جليدية، داعية السكان والسياح إلى تجنب التنقل في ‏المرتفعات والبقاء في أماكن آمنة.‏

وتشهد منطقة خليج البنغال بصورة متكررة أعاصير مدارية خلال موسمي ما قبل الرياح ‏الموسمية وما بعدها، وتعد السواحل الشرقية للهند وبنغلادش من أكثر المناطق عرضة ‏لهذه الظواهر الجوية التي تتسبب سنوياً بخسائر بشرية ومادية كبيرة، ما يدفع السلطات ‏إلى تنفيذ خطط إجلاء استباقية واسعة للحد من آثارها.‏