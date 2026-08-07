المحكمة الجنائية الدولية تعرب عن قلقها من انسحاب تشاد وفنزويلا من نظام روما الأساسي

لاهاي-سانا

أعربت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة عن قلقها إزاء قرار كل من تشاد وفنزويلا الانسحاب من نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذه الخطوة قد تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب.



ونقلت وكالة فرانس برس عن رئاسة جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي قولها في بيان: إن قرارات الانسحاب تنطوي على مخاطر تقويض السعي الجماعي لتحقيق العدالة وإضعاف الجهود العالمية الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب، مشددةً على أن الانسحاب من نظام روما الأساسي لا يعفي الدولة من الالتزامات التي نشأت خلال الفترة التي كانت فيها طرفاً في النظام.



وكانت تشاد وفنزويلا أعلنتا الشهر الماضي انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها.

