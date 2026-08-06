مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات جراء غارات روسية على أوكرانيا

كييف-سانا

قُتل ستة أشخاص وأصيب العشرات اليوم الخميس، جراء غارات روسية استهدفت مناطق متفرقة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن خدمة الطوارئ الحكومية قولها: إن ثلاثة أشخاص قتلوا ولحقت أضرار مادية بالمنازل والممتلكات في هجوم روسي بطائرات مسيرة على مدينة بالاكليا في منطقة خاركيف.

فيما نقلت رويترز عن الشرطة الأوكرانية قولها في بيان على التلغرام: إن ثلاثة أشخاص قتلوا الليلة الماضية وأصيب 21 على الأقل في هجمات روسية على تجمعات سكنية بمنطقة سومي في شمال أوكرانيا.

كما أفادت الإدارة المحلية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا بأنه تم استهداف شاحنة صغيرة في هجوم بطائرات مسيرة ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

وتواصل الحرب الروسية الأوكرانية حصد أرواح المدنيين، وسط تعثر المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية رغم الجهود الرامية إلى وقف التصعيد.

وكانت المفوضية الأوروبية، أعلنت أمس الأربعاء، أنها ستخصص 1.4 مليار يورو أي ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار من الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.