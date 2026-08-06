انفجاران قرب ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز

لندن-سانا
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، تلقيها بلاغاً عن سماع دوي انفجارين قرب ناقلة نفط، خلال عبورها مضيق هرمز على بعد تسعة أميال بحرية جنوب شرق منطقة كمزار في سلطنة عُمان.
وأوضحت الهيئة في بيان أن ربان الناقلة أبلغ عن سماع الانفجارين، مؤكداً سلامة أفراد الطاقم والسفينة، وعدم تسجيل أي أضرار بيئية جراء الحادث.
ودعت الهيئة السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، فيما لم تكشف عن أسباب الانفجارين أو مصدرهما.
ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان الهيئة تلقيها بلاغاً عن سماع دوي انفجار قوي بالقرب من ناقلة نفط على بعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.