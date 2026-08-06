انفجاران قرب ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز

456fc7cc 056d 479a 94ad انفجاران قرب ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز

لندن-سانا‏

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، تلقيها بلاغاً عن سماع دوي انفجارين قرب ناقلة نفط، خلال ‏عبورها مضيق هرمز على بعد تسعة أميال بحرية جنوب شرق منطقة كمزار في سلطنة عُمان.‏

وأوضحت الهيئة في بيان أن ربان الناقلة أبلغ عن سماع الانفجارين، مؤكداً سلامة أفراد الطاقم والسفينة، وعدم تسجيل أي ‏أضرار بيئية جراء الحادث.‏

ودعت الهيئة السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، فيما لم تكشف عن أسباب ‏الانفجارين أو مصدرهما.‏

ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان الهيئة تلقيها بلاغاً عن سماع دوي انفجار قوي بالقرب من ناقلة نفط على بعد 95 ‏ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة عدن اليمنية.‏
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