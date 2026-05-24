هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب محافظة أضنة التركية

أنقرة-سانا
ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.9 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الأحد، محافظة أضنة جنوب تركيا، دون ورود تقارير عن وقوع إصابات، أو أضرار مادية حتى اللحظة.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان لها عبر منصة ”إكس”، أن الهزة ضربت منطقة “سايمبيلي” على عمق 8.6 كيلومترات، مؤكدةً أن فرقها تواصل عمليات المسح الميداني للوقوف على التداعيات، ولم ترد أي بلاغات عن آثار سلبية عقب الهزة.
وأوضحت “آفاد” أن سكان محافظات كهرمان مرعش، وعثمانية، وقيصري، ونيغدة شعروا بالهزة.
وكان المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التركية سجل في العشرين من الشهر الجاري زلزالاً بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر مركزه في قضاء “بطال غازي” بولاية ملاطيا، وشعر به سكان بعض المناطق في الشمال السوري.