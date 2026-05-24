هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب محافظة أضنة التركية

أنقرة-سانا‏

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.9 درجات على مقياس ريختر، فجر ‌‏اليوم الأحد، محافظة أضنة جنوب تركيا، دون ورود تقارير عن وقوع ‌‏إصابات، أو أضرار مادية حتى اللحظة.‏

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان لها عبر منصة ‌‏‌‏”إكس”، أن الهزة ضربت منطقة “سايمبيلي” على عمق 8.6 كيلومترات، ‌‏مؤكدةً أن فرقها تواصل عمليات المسح الميداني للوقوف على التداعيات، ولم ‌‏ترد أي بلاغات عن آثار سلبية عقب الهزة.‏

وأوضحت “آفاد” أن سكان محافظات كهرمان مرعش، وعثمانية، وقيصري، ‌‏ونيغدة شعروا بالهزة.‏

وكان المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التركية ‌‏سجل في العشرين من الشهر الجاري زلزالاً بقوة 5.6 درجات على ‏مقياس ‏ريختر مركزه في قضاء “بطال غازي” بولاية ملاطيا‏، وشعر به ‏سكان ‏بعض المناطق في الشمال السوري.‏