ارتفاع مؤشر “داو جونز” إلى مستوى قياسي مع تقدم محادثات الاتفاق مع إيران

نيويورك-سانا

أغلق مؤشر “داو جونز” الصناعي الأمريكي عند مستوى قياسي مرتفع اليوم الأربعاء، مستنداً إلى مؤشرات إحراز تقدم في المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، فيما تراجع مؤشر ناسداك بفعل انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا عقب إعلان نتائجها الفصلية.



وذكرت وكالة رويترز، أن بيانات إغلاق أولية أشارت إلى أن مؤشر “داو جونز” ارتفع 264.04 نقطة، أو 0.49 بالمئة، ليغلق عند 54349.92 نقطة.

في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.33 نقطة، أو 0.17 بالمئة، ليغلق عند 7723.19 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المجمع 225.32 نقطة، أو 0.85 بالمئة، إلى 26359.67 نقطة.



كما تراجعت أسهم شركة “سبيس إكس” رغم إعلانها ارتفاع الإيرادات وانخفاض الخسائر التشغيلية بدعم من نمو أعمال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي، في ظل مخاوف المستثمرين بشأن حجم الإنفاق المستقبلي على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن الأسهم الأمريكية واصلت مكاسبها منذ بداية الأسبوع، بعدما سجل مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية في جلسة أمس، وسط آمال بأن يسهم التوصل إلى اتفاق في تخفيف الضغوط التضخمية وتقليص احتمالات رفع أسعار الفائدة.