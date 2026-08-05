اليونسكو تختار بكين عاصمة عالمية للهندسة المعمارية لعام 2029

باريس-سانا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم الأربعاء اختيار العاصمة الصينية بكين عاصمة عالمية للهندسة المعمارية لعام 2029، تقديراً لما تتمتع به من إرث معماري عريق ورؤية رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة.



وقال المدير العام للمنظمة خالد العناني عقب الإعلان: إن: “اختيار بكين يعكس الثقة بقدرتها على إطلاق حوار دولي جديد حول دور الهندسة المعمارية، في تحسين حياة الناس وصون التراث للأجيال القادمة”، مشيراً إلى أن المدينة تجمع بين التراث المعماري الاستثنائي والتحول الحضري الديناميكي والرؤية المستقبلية.



وأوضحت اليونسكو في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن بكين اختيرت لقدرتها على المواءمة بين أحد أغنى الموروثات المعمارية في العالم ومشروعات التجديد الحضري، بما يبرهن على إمكانية تكامل التراث والابتكار والحياة المجتمعية في بناء مدن أكثر مرونة واستدامة.



وأشارت المنظمة إلى أن العاصمة الصينية ستنظم، تحت شعار “العودة إلى التوازن”، برنامجاً يمتد طوال عام 2029 يضم معارض ومؤتمرات وفعاليات تعليمية وثقافية، بهدف تعزيز الحوار الدولي حول دور البيئة العمرانية في بناء مدن أكثر شمولاً واستدامة وتركيزاً على الإنسان.



وأكدت المنظمة أن اختيار بكين يجسد التزامها المشترك مع الاتحاد الدولي للمعماريين بجعل العمارة والثقافة والتنمية الحضرية المستدامة محوراً للتعاون الدولي، وذلك عقب اختتام المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمعماريين لعام 2026 الذي استضافته مدينة برشلونة الاسبانية.



ويُعد برنامج “العاصمة العالمية للهندسة المعمارية”، الذي أطلقته اليونسكو بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمعماريين، مبادرة تُمنح كل ثلاثة أعوام للمدينة المستضيفة للمؤتمر العالمي للاتحاد، بهدف إبراز دور العمارة والتخطيط الحضري والثقافة في تحقيق التنمية المستدامة.

وسبق أن حملت اللقب مدن “ريو دي جانيرو” عام 2020، و”كوبنهاغن” عام 2023، و”برشلونة” عام 2026.