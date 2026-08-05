اليونيسف تدعو إلى وقف الهجمات على الأطفال في روسيا وأوكرانيا

نيويورك-سانا

جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” دعوتها إلى حماية الأطفال في روسيا وأوكرانيا، مطالبة بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني ووقف الهجمات التي تؤدي إلى قتل وإصابة الأطفال.

ونقل موقع أنباء الأمم المتحدة عن المنظمة قولها في بيان أمس الثلاثاء: إن تقارير أفادت بمقتل فتاة وإصابة طفلتين جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة قرب ملعب للأطفال في مقاطعة بيلغورود الروسية، كما قُتل ثلاثة أطفال من بين سبعة أشخاص لقوا مصرعهم في هجوم وقع بمنطقة كراسنودار وأدى أيضاً إلى إصابة نحو أربعين شخصاً.

وأضافت: في أوكرانيا قتل ما لا يقل عن ستة أطفال خلال الأيام السبعة الماضية، بينهم طفل يبلغ ثمانية أعوام، وثلاثة أطفال قُتلوا مع أفراد أسرتهم في مقاطعة دنيبروبتروفسك، إضافة إلى طفلتين في مقاطعة سومي، فيما أُصيب ما لا يقل عن 19 طفلاً خلال الفترة نفسها.

وأكدت اليونيسف أن الأطفال يجب أن ينعموا بالأمان في الأماكن التي يعيشون ويلعبون فيها، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك حماية الأطفال والبنية التحتية المدنية.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية اتساعاً في نطاق الهجمات المتبادلة ما يسفر عن خسائر بشرية وأضرار بالبنى التحتية لدى الجانبين.