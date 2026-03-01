الاحتلال الإسرائيلي يغلق كل المعابر بالضفة الغربية وغزة بما فيها معبر رفح

القدس المحتلة-سانا

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت إغلاق معابر قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها معبر رفح حتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال قررت أيضاً إغلاق معابر الضفة الغربية باستثناء خروج عمال حيويين حاصلين على تصاريح لأهداف مخصصة عبر معابر إلياهو، وترقوميا، وقلنديا فقط.

وكانت السلطات المعنية افتتحت في الثاني من شهر شباط، معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى، والسكان العابرين.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوماً واسعاً صباح أمس السبت على إيران، استهدفتا خلاله عشرات المواقع في وقت واحد، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، بالإضافة إلى اعتدائها على مواقع في دول الخليج العربي.