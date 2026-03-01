الاحتلال الإسرائيلي يغلق كل المعابر بالضفة الغربية وغزة بما فيها معبر رفح

معبر رفح.jpg 2ca988f5 0e03 411b 81c6 5a967c67d729 الاحتلال الإسرائيلي يغلق كل المعابر بالضفة الغربية وغزة بما فيها معبر رفح
معبر رفح البري-وفا

القدس المحتلة-سانا

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت إغلاق معابر قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها معبر رفح حتى إشعار آخر.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال قررت أيضاً إغلاق معابر الضفة الغربية باستثناء خروج عمال حيويين حاصلين على تصاريح لأهداف مخصصة عبر معابر إلياهو، وترقوميا، وقلنديا فقط.

وكانت السلطات المعنية افتتحت في الثاني من شهر شباط، معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى، والسكان العابرين.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوماً واسعاً صباح أمس السبت على إيران، استهدفتا خلاله عشرات المواقع في وقت واحد، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، بالإضافة إلى اعتدائها على مواقع في دول الخليج العربي.

