تركيا تكثف جهودها لتهدئة أزمات المنطقة

thumbs b c a362da73497e877bc10767b66bb832f2 تركيا تكثف جهودها لتهدئة أزمات المنطقة
مصدر الصورة_وكالة الأناضول

أنقرة-سانا

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال الأيام الأربعة الماضية اتصالات هاتفية مع نظرائه في عدد من الدول، وذلك في إطار تحركات أنقرة الدبلوماسية لدعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة “الأناضول” للأنباء اليوم الثلاثاء، أن فيدان بحث في 31 تموز الماضي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آخر التطورات في المنطقة، والجهود الرامية إلى إنهاء الصراعات القائمة، فيما ناقش في اتصال مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الأول من آب الجاري مستجدات المفاوضات والسبل الكفيلة بدعم الاستقرار.

كما بحث فيدان في الثالث من الشهر الجاري مع نظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات الإقليمية، ومع وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، مستجدات الشرق الأوسط، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية والجهود الرامية إلى إنهاء النزاعات.

ويؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده حريصة على مواصلة جهودها لإنهاء الصراعات في المحيط الإقليمي، ودعم المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن لترسيخ السلام والاستقرار.

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