فيضانات سريلانكا تودي بحياة خمسة أشخاص

كولومبو-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون جراء فيضانات وانهيارات طينية ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت مناطق عدة في سريلانكا، فيما أُغلقت المدارس في المناطق الجبلية المتضررة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الثلاثاء عن مركز إدارة الكوارث الحكومي أن شخصين ما زالا في عداد المفقودين، مشيراً إلى أن الانهيارات الطينية تسببت بوفاة الضحايا بعد انهيار منزلين في المنطقة الوسطى من البلاد.

وأوضح المركز أن الفيضانات ألحقت أضراراً بنحو 129 منزلاً، وأدت إلى إجلاء قرابة ألفي شخص، فيما غمرت المياه المنازل والحقول الشهيرة بإنتاج الشاي، والطرق في عدد من المناطق، وكانت المناطق الجبلية الأكثر تضرراً.

وتشارك قوات من الجيش والبحرية في عمليات إنقاذ وإجلاء المتضررين إلى أماكن آمنة.

وتُعدّ الانهيارات الطينية والفيضانات من بين أكثر الكوارث الطبيعية تدميراً في سريلانكا، إذ تُلحق أضراراً جسيمة بالأرواح والممتلكات في البلاد سنوياً.