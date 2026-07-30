‏”سنتكوم” تعلن تنفيذ موجة مكثفة من الضربات ضد مواقع داخل إيران

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، تنفيذ موجة مكثفة من الضربات الجوية، استهدفت عشرات ‏المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي الإيرانية.‏

وأوضحت القيادة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، أن العملية بدأت عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق ‏الولايات المتحدة في الـ29 من تموز، واكتملت موجتها المكثفة عند الساعة العاشرة مساءً.‏

ووفق البيان، استهدفت الضربات مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة والدفاع ‏الساحلي، إضافةً إلى قدرات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.‏

وقالت القيادة: إن الضربات جاءت رداً على إطلاق القوات الإيرانية في الـ28 من تموز صواريخ باليستية من داخل إيران ‏باتجاه قوات أمريكية متمركزة في المنطقة، مشيرةً إلى اعتراض الصواريخ جميعها.‏

وأضافت “سنتكوم”، أن العملية تهدف إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات المتحالفة معها على القوات ‏الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج، لافتةً إلى أن أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حالياً في منطقة ‏الشرق الأوسط.‏

وتأتي الضربات بعد توقف العمليات الجوية الأمريكية داخل إيران منذ الثالث والعشرين من تموز الجاري، عندما أعلنت ‌‏”سنتكوم” اختتام الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الهجمات على أهداف عسكرية إيرانية.‏