‏”سنتكوم” تعلن تنفيذ موجة مكثفة من الضربات ضد مواقع داخل إيران

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الخميس، تنفيذ موجة مكثفة من الضربات الجوية، استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي الإيرانية.
وأوضحت القيادة، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، أن العملية بدأت عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الـ29 من تموز، واكتملت موجتها المكثفة عند الساعة العاشرة مساءً.
ووفق البيان، استهدفت الضربات مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة والدفاع الساحلي، إضافةً إلى قدرات بحرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقالت القيادة: إن الضربات جاءت رداً على إطلاق القوات الإيرانية في الـ28 من تموز صواريخ باليستية من داخل إيران باتجاه قوات أمريكية متمركزة في المنطقة، مشيرةً إلى اعتراض الصواريخ جميعها.
وأضافت “سنتكوم”، أن العملية تهدف إلى تقليص التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات المتحالفة معها على القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج، لافتةً إلى أن أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي ينتشرون حالياً في منطقة الشرق الأوسط.
وتأتي الضربات بعد توقف العمليات الجوية الأمريكية داخل إيران منذ الثالث والعشرين من تموز الجاري، عندما أعلنت ”سنتكوم” اختتام الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الهجمات على أهداف عسكرية إيرانية.