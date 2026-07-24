خفر السواحل الصيني يعترض سفناً فلبينية داخل المياه الإقليمية

بكين-سانا

أعلن خفر السواحل الصيني اليوم الجمعة اتخاذ “إجراءات سيطرة” وفقاً للقانون، بحق عدة سفن فلبينية داخل المياه الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن خفر السواحل قوله في بيان: إن الإجراءات اتخذت بحق السفن الفلبينية بعد رصد قيامها بأنشطة وصفها بأنها غير قانونية داخل المياه الإقليمية التابعة لهوانغيان داو.

وكان خفر السواحل أعلن أمس الخميس، اعتراض وطرد سفينتين فلبينيتين اقتحمتا المياه الإقليمية التابعة لهوانغيان داو، وذلك بعد يومين من إعلان الخارجية الصينية أن الجيش الفلبيني وقوات خفر السواحل الفلبينية يتعمدون إثارة الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي.

فيما تتهم الفلبين خفر السواحل الصيني بالاعتداء على أطقمها البحرية في بحر الصين الجنوبي، وتدعو إلى وقف “الأعمال غير القانونية والقسرية والعدوانية” في المنطقة، والالتزام بقرار هيئة التحكيم الصادر عام 2016 بشأن الحقوق البحرية للفلبين وفق القانون الدولي.