طيران الرياض يوسع شبكة رحلاته في آسيا

الرياض-سانا

أعلنت شركة “طيران الرياض” الناقلة الوطنية الثانية في السعودية اليوم الإثنين، توسيع شبكتها العالمية في آسيا بإطلاق رحلات جديدة لتضاف إلى رحلاتها المنتظمة إلى دول أوروبا والشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الرحلات ستربط العاصمة الرياض بكلٍ من العاصمة الباكستانية إسلام أباد ولاهور ثاني أكبر مدن باكستان، والعاصمة الفلبينية مانيلا، مبينة أن أولى الرحلات إلى إسلام أباد ستنطلق في 14 آب الحالي، وإلى لاهور في 18 منه، وإلى مانيلا في 9 أيلول القادم.



وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن إطلاق “طيران الرياض” في 12 آذار 2023، وتمكنت الشركة من تحقيق معدلات إشغال قياسية وتوسيع شبكتها عالمياً في وقت قياسي رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية.