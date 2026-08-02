مقتل 7 أشخاص في هجوم انتحاري شمال باكستان

إسلام آباد-سانا



قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين بعضهم إصاباتهم بالغة في هجوم انتحاري بإقليم سوات شمال باكستان، بحسب ما أفادت الشرطة اليوم الأحد.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب المفتش العام للشرطة في الإقليم فداء حسين قوله إن: “المهاجم فجر سترته الناسفة ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وإصابة أكثر من 20 آخرين”.



وأوضح حسين أن “الانفجار وقع عند تقاطع مزدحم قرب مركز للشرطة في إقليم سوات أثناء احتجاج حيث حاول انتحاري دخول مركز الشرطة الواقع عند التقاطع، ولكن تم اعتراضه عند البوابة الرئيسية”.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.



وفي الـ 24 من تموز الماضي قُتل 15 عنصراً من قوات الأمن الباكستانية جراء هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش مشتركة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب ‏البلاد‎.

