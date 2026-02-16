هزّة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب جزر تونغا

نوكو ألوفا-سانا

ضربت هزّة أرضية بلغت شدتها 5.2 درجات على مقياس ريختر جزر تونغا، دون ورود أنباء بشأن سقوط ضحايا، كما لم تصدر تحذيرات من موجات مد عاتية “تسونامي”.

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض “جي إف زد” قوله: إن الهزة التي وقعت نحو التاسعة بتوقيت غرينتش من مساء أمس، ضربت على عمق 98.5 كم، وتم تحديد مركزها عند التقاء دائرة عرض 15.59 درجة جنوباً وخط طول 173.07 درجة غرباً.

يُشار إلى أن جزر “تونغا” هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في المحيط الهادي، 52 منها فقط مأهولة بالسكان، وتمتد على نحو 800 كم من الشمال إلى الجنوب، وتقع بين نيوزيلندا وهاواي.