رئيس مجلس الوزراء العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا منطلقاً للاعتداء على الدول الشقيقة

بغداد-سانا

أكد القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، جاهزية القوات المسلحة العراقية لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، مجدداً التزام حكومته بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ممراً للاعتداء على الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الزيدي شدد خلال اجتماع طارئ خُصص لبحث التطورات الأمنية في المنطقة، على ضرورة منع أي تجاوز أو تهديد ينطلق من الأراضي العراقية تجاه دول الجوار، موجهاً بتشكيل لجنة أمنية مشتركة لمواجهة التحديات، ووضع آليات رادعة تحول دون تكرار مثل هذه الحالات أو أي خروقات محتملة.

وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء وجّه أيضاً الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية سيادة العراق وترسيخ مبادئ حسن الجوار.

ووفق البيان، تم التأكيد على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة العراقية، للتصدي لأي محاولة تستهدف دول الجوار ضمن المحيط الإقليمي للعراق، إضافة إلى التزام الحكومة بعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً أو ممراً لأي اعتداء على الدول الشقيقة والصديقة، بما ينسجم مع مسؤوليتها في صون السيادة الوطنية واحترام مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي.

وكان الزيدي أكد يوم الإثنين الماضي التزام الحكومة العراقية الثابت بمبادئ حسن الجوار، وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية ممراً أو منطلقاً لأي اعتداء يستهدف الدول الشقيقة أو الصديقة، وذلك عقب إعلان وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.