مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

1 1864182 مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنّ شاباً فلسطينياً قُتل جراء قصف نفذته طائرة مُسيرة إسرائيلية على طريق صلاح الدين الرئيسي، قبالة منطقة الزوايدة، وسط قطاع غزة، بينما أصيب عدد من المواطنين في قصفٍ للاحتلال على مخيم “رحماء” جنوب منطقة المسلخ غرب خان يونس، جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون خربة “أبو العوف” الأثرية، شمال بلدة سنجل، بينما اقتحم آخرون برفقة أبقارهم وادي “الزيتون” قرب المدخل الشمالي لقرية أم صفا، شمال غرب رام الله، واقتحموا أطراف بلدة عطارة، شمال رام الله، وقاموا بالتجول قرب منازل المواطنين بواسطة دراجات نارية.

وكان عدد من الفلسطينيين أصيبوا بجروح وباختناقات جراء اقتحام مستوطنين بحماية قوات الاحتلال بلدة الجنيد غرب نابلس وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، كما اعتقل جيش الاحتلال 10 فلسطينيين في بلدة تل وقرية سالم وبيت لحم.

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