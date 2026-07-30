السعودية تعلن إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز أمن الملاحة الدولية

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، بعد موافقة 14 دولة على الانضمام إلى المشروع، بهدف تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات البحرية الدولية، وحرية الملاحة والتجارة العالمية.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن الإعلان جاء عقب اجتماع استضافته الرياض بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثليهم من 43 دولة، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، لبحث المبادرة السعودية الخاصة بإنشاء التحالف، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب البيان، ناقش المشاركون التهديدات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما يترتب عليها من تداعيات على سلامة الملاحة واستقرار الاقتصاد العالمي، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الدفاعي متعدد الأطراف لردع هذه التهديدات، وحماية الممرات البحرية الدولية.

وأضاف البيان: إن الاجتماع تناول مشروع ميثاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات عمله، إلى جانب الخطوات التنفيذية اللازمة لتأسيس إطار مؤسسي يعزز التعاون الدفاعي البحري بين الدول المشاركة، ولا سيما في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

وأشار البيان إلى أن المشاركين ناقشوا الترتيبات التأسيسية للتحالف، بما في ذلك أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة له، وأن تستضيف مقره الرئيس، مع الاتفاق على مواصلة عمل المخططين العسكريين من الدول الراغبة في الانضمام، لاستكمال الإجراءات التأسيسية بالتوازي مع استكمال الإجراءات الوطنية، تمهيداً للتوقيع على ميثاق التحالف وإطلاقه ومباشرة مهامه.

وأكدت السعودية، وفق البيان، أن التحالف يمثل مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، بما يسهم في تعزيز الأمن البحري الجماعي، وصون حرية الملاحة والتجارة العالمية، وترسيخ مبدأ تقاسم المسؤولية الدولية في مواجهة التهديدات المشتركة.

وأوضح البيان أن، 14 دولة أعلنت دعمها لمشروع التحالف، ورحبت بالتوافق الذي تم التوصل إليه بشأن ترتيباته التأسيسية، وهي السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال.

وأشار البيان إلى أن دولاً أخرى مشاركة في الاجتماع أكدت دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية الداخلية اللازمة للانضمام إلى البيان المشترك، مؤكداً أن باب الانضمام سيبقى مفتوحاً أمام الدول الراغبة بعد استكمال إجراءاتها الداخلية.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام الدول المشاركة بمواصلة استكمال الإجراءات التأسيسية لإطلاق التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يعزز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات البحرية، وحماية الممرات الدولية، ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ويأتي إنشاء هذا التحالف، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تصعيداً أمنياً عقب ‌‏الاعتداءات التي استهدفت السعودية خلال الأيام الماضية، وما رافقها من مخاوف بشأن ‌‏أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل استمرار الجهود الإقليمية ‌‏والدولية لاحتواء التوتر والحفاظ على انسياب حركة التجارة والطاقة عبر الممرات ‌‏البحرية الحيوية.‏