مصرع 11 شخصاً بانهيار مبنى سكني جراء الأمطار الغزيرة شرقي باكستان

لاهور-سانا

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 6 آخرون إثر انهيار مبنى سكني جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت مدينة لاهور ثاني أكبر مدن باكستان والواقعة شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مساعد مفوض المنطقة أمير بوت قوله اليوم الخميس إن “11 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون جميعهم ينتمون إلى العائلة نفسها” بينهم نساء وأطفال.

وهرعت فرق الطوارئ والإنقاذ إلى الحي المكتظ بالسكان وقامت بتمشيط الموقع المتضرر وباشرت عمليات رفع الأنقاض وانتشلت جثث الضحايا فيما تم نقل المصابين الـ 6 إلى المشفى لتلقي العلاج.

ووفقاً للسلطات المحلية تسببت الأمطار الموسمية الغزيرة في إضعاف هيكل البناء المؤلف من 3 طوابق حيث انهار السقف العلوي للمبنى نتيجة الأمطار وضعف الصيانة ما تسبب في انهيار متتالٍ لباقي الطوابق.

وغمرت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة نحو 12 قرية قرب لاهور خلال الأسبوع الجاري ما أجبر السكان على الفرار من منازلهم.

وأودت الحوادث المرتبطة بالفيضانات، بما في ذلك حالات الغرق وانهيار المنازل، بحياة 121 شخصاً في باكستان منذ 26 حزيران، وفق الأرقام الصادرة عن الهيئة الرسمية المعنية بالكوارث.