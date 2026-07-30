هجوم دمياط يكسر خطوط الحياد.. هل دخلت المنطقة مرحلة أخطر؟



عواصم-سانا



فتح الهجوم الذي استهدف سفينتين للغاز في ميناء دمياط المصري باباً جديداً للتساؤلات حول مسار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية الإيرانية، بعدما امتدت تداعياتها إلى دولة سعت طوال الأشهر الماضية إلى تجنب الانخراط المباشر في المواجهة.



وبينما تواصل القاهرة تحقيقاتها لكشف ملابسات الهجوم، يزداد القلق من انتقال الصراع إلى استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية في دول ظلت حتى الآن خارج ساحات الاشتباك المباشر.



وأعلن مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس أن التحقيقات الأولية أظهرت أن طائرة مسيرة تسببت بالحريق الذي اندلع على متن سفينتين في ميناء دمياط، مؤكداً استمرار التحقيقات لتحديد الجهة المسؤولة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري، فيما شددت هيئة ميناء دمياط على استمرار الحركة التشغيلية بصورة طبيعية وعدم تأثر أعمال الشحن والتفريغ.



وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت السيطرة على الحريق دون تسجيل خسائر بشرية، في حين أفادت شركة أمبري للأمن البحري بأن ناقلة الغاز الأمريكية “إنيرغوس وينتر” تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيرة واحدة على الأقل، قبل أن تمتد النيران إلى سفينة ثانية، وهو ما أكدته أيضاً وكالة رويترز استناداً إلى مصادر أمنية.

التهديد يصل إلى دولة خارج المواجهة

ولا تكمن أهمية الحادث في استهداف إحدى أهم منشآت الغاز في شرق المتوسط فحسب، بل في أنه وقع داخل دولة حافظت منذ اندلاع الحرب على سياسة تقوم على التهدئة والوساطة وتجنب الانخراط العسكري المباشر.



ومن هذا المنطلق، ينظر إلى حادث دمياط بوصفه تحولاً لافتاً، إذ نقل التهديد إلى دولة كانت تحاول البقاء خارج دائرة المواجهة، ما يثير تساؤلات حول اتساع نطاق الصراع ليشمل أطرافاً ومنشآت لم تكن حتى الآن في قلب الاشتباك.

الغاز في قلب الحسابات

ويكتسب ميناء دمياط أهمية إستراتيجية لكونه أحد أبرز مراكز استقبال الغاز الطبيعي المسال وإعادة تصديره، كما يمثل جزءاً أساسياً من منظومة إمدادات الطاقة المصرية والإقليمية، الأمر الذي يجعل أي استهداف له يتجاوز الأبعاد المحلية ليطال أمن الطاقة وحركة التجارة البحرية في شرق المتوسط، وتشير رويترز إلى أن خروج وحدة “إنيرغوس وينتر” من الخدمة لفترة قد يضغط على إمدادات الغاز المصرية خلال ذروة الطلب الصيفي.

رسائل غير معلنة

ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدرين إيرانيين أن العملية هدفت إلى توجيه رسالة مفادها بأن إمدادات الطاقة العالمية وحركة الشحن البحري قد تواجه اضطرابات أوسع إذا استمر التصعيد، إلا أن هذه الرواية لم تؤكدها أي جهة رسمية، فيما تؤكد القاهرة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤولين.

التصعيد يتجاوز الحدود

وجاء حادث دمياط بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت، واستمرار الضربات الأمريكية داخل إيران، إلى جانب اتساع التحركات العسكرية الرامية إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر والخليج، في وقت تسعى فيه السعودية، وفق رويترز، إلى بحث تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة من تهديدات ميليشيا الحوثي.



وتشير تقديرات أوساط الشحن والطاقة إلى أن استهداف ميناء دمياط يعكس تحولاً في طبيعة المخاطر التي تواجه المنطقة، إذ لم تعد تقتصر على ساحات القتال التقليدية، بل باتت تمتد إلى الموانئ ومنشآت الطاقة وخطوط الإمداد، بما يهدد الاقتصاد الإقليمي وسلاسل التجارة العالمية.

ماذا بعد دمياط؟

لا تزال هوية منفذي الهجوم مجهولة بانتظار نتائج التحقيقات المصرية، إلا أن ما جرى في دمياط يمثل مؤشراً جديداً على اتساع رقعة المخاطر الإقليمية، ويعزز المخاوف من دخول الصراع مرحلة تتصدر فيها منشآت الطاقة والممرات البحرية قائمة الأهداف الأكثر حساسية، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أشمل.