مصرع أربعة أشخاص جراء الفيضانات في ولاية كنتاكي الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، جراء فيضانات ناجمة عن عواصف رعدية في ولاية كنتاكي الأمريكية أمس السبت.

ونقلت “CNN” عن حاكم الولاية آندي بيشير في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تم إعلان حالة الطوارئ في الولاية، في ظل استمرار الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة الخطيرة بالتأثير على معظم أنحاء كنتاكي مع توقعات بأن تشهد بعض مناطق الولاية هطول ما يصل إلى 7 بوصات من الأمطار.

وأشار بيشير إلى أن الأمطار الغزيرة أدت إلى تدمير الجسور، وغمر الطرق، وإغراق المنازل، مع توقع المزيد من الأمطار الغزيرة.

وحث بيشير سكان كنتاكي على متابعة التنبيهات المحلية الخاصة بالطقس، وتجنب التنقل غير الضروري، والاستعداد للانتقال إلى مناطق أعلى ارتفاعاً إذا هددت الفيضانات مناطقهم.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من فيضانات مفاجئة في بعض مناطق ولايتي كنتاكي وإنديانا بسبب الأمطار الغزيرة، مشيرةً إلى أن بعض مناطق جنوب غرب إنديانا شهدت بالفعل هطول ما بين 4 و10 بوصات من الأمطار، مع احتمال هطول المزيد.