مقتل ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة ‏

القدس المحتلة-سانا

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قتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون اليوم الخميس في ‏قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، فيما اعتقلت ‏القوات ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن ‏شخصين قتلا أحدهما طفلة، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة ‏تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب القطاع، ‏وقتل طفل وأصيب آخرون في قصف صاروخي استهدف شقة ‏سكنية مقابل بلدية البريج وسط القطاع، كما أصيب ستة فلسطينيين، بينهم إصابة خطيرة، إثر قصف الطيران الحربي شقة سكنية على ‏مقربة من مدرسة المأمونية بحي الرمال غرب مدينة غزة.‏

حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم شاباً، في بلدة ‏عزون شرق قلقيلية، كما اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة من ‏مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت وسط السوق، كما تمركزت في ‏شارع نابلس، وداهمت منازل في حي القرعان، قبل أن تنسحب من ‏المدينة.‏

وفي طولكرم، اعتقلت القوات فجراً فلسطينياً على حاجز طيار ‏أقامته في محيط دوار فرعون جنوب طولكرم، و داهمت عدداً من ‏المنازل في حي الرشيد في ضاحية ذنابة، وفتشتها وأخضعت ‏سكانها للاستجواب، كما اقتحمت بقوة راجلة ضاحية شويكة شمال ‏المدينة، وتمركزت في حارة النعالوة وسط عمليات تمشيط وتفتيش ‏في المنطقة.‏

يأتي ذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ‏ومخيميها لليوم الـ550 على التوالي، إذ تواصل قوات الاحتلال ‏اقتحاماتها اليومية للمدينة وضواحيها وبلداتها، بالتزامن مع فرض ‏حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس، ومنع السكان من ‏العودة إلى منازلهم.‏

وفي نابلس أفادت مصادر محلية باقتحام عدة آليات عسكرية ‏إسرائيلية أحياء بالمدينة، ومداهمة وتفتيش منازل في أحياء حيفا، ‏ومحيط البلدة القديمة، وبين مخيمي عسكر القديم والجديد، كما ‏اعتقلت شخصاً وابنه البالغ من العمر 17 عاماً من قرية دير إبزيع، ‏غرب رام الله، إضافة لاعتقال شابين من مدينة طوباس بعد مداهمة ‏منزلي ذويهما في المدينة.‏

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت اليوم الخميس، مدينة طوباس، بعد ‏تسلل وحدات خاصة إليها تبعتها تعزيزات من حاجز تياسير شرق ‏المدينة.‏

واحتجزت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين ونكلت بهم وفرضت ‏حظر التجول بعد انتشارها بشكل كبير في بلدة بيت أمر شمال ‏الخليل، كما اقتحمت حي “كنار” في بلدة دورا جنوبا، وداهمت ‏عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها وعبث بمحتوياتها، دون أن يبلغ ‏عن اعتقالات.‏

إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم بإقامة بؤرة ‏استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين، وذلك ‏عقب شق طريق عسكري يصل المنطقة بالشارع الرئيس الرابط ‏بين فقوعة وعربونة.‏

تواصل اعتداءات المستوطنين ‏

‏ وهاجم مستوطنون اليوم الخميس فلسطينيين اثنين خلال عملهما ‏في أرضهما في سهل دير شرف، وهددوهما بالقتل، كما داهم ‏مستوطنون بلباس عسكري في وقت متأخر من الليلة الماضية، خيام ‏المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس وهددوا بإجبارهم ‏على الرحيل خلال أسبوعين، كما قطعوا الكهرباء عن العائلات ‏المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع.‏

وكان مستوطنون بلباس عسكري داهموا الليلة قبل الماضية أيضاً ‏عائلات فلسطينية في المنطقة، وهددوهم بالرحيل، وقطعوا عنهم ‏المياه، واستولوا على مركباتهم الخاصة.‏

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء حملة مداهمات ‏في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 14 فلسطينياً.‏