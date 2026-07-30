مقتل ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي لقطاع غزة ‏

القدس المحتلة-سانا
قتل ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون اليوم الخميس في قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، فيما اعتقلت القوات ستة فلسطينيين في الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن شخصين قتلا أحدهما طفلة، جراء قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب القطاع، وقتل طفل وأصيب آخرون في قصف صاروخي استهدف شقة سكنية مقابل بلدية البريج وسط القطاع، كما أصيب ستة فلسطينيين، بينهم إصابة خطيرة، إثر قصف الطيران الحربي شقة سكنية على مقربة من مدرسة المأمونية بحي الرمال غرب مدينة غزة.
حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم شاباً، في بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة من مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت وسط السوق، كما تمركزت في شارع نابلس، وداهمت منازل في حي القرعان، قبل أن تنسحب من المدينة.
وفي طولكرم، اعتقلت القوات فجراً فلسطينياً على حاجز طيار أقامته في محيط دوار فرعون جنوب طولكرم، و داهمت عدداً من المنازل في حي الرشيد في ضاحية ذنابة، وفتشتها وأخضعت سكانها للاستجواب، كما اقتحمت بقوة راجلة ضاحية شويكة شمال المدينة، وتمركزت في حارة النعالوة وسط عمليات تمشيط وتفتيش في المنطقة.
يأتي ذلك في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ550 على التوالي، إذ تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها اليومية للمدينة وضواحيها وبلداتها، بالتزامن مع فرض حصار مشدد على مخيمي طولكرم ونور شمس، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم.
وفي نابلس أفادت مصادر محلية باقتحام عدة آليات عسكرية إسرائيلية أحياء بالمدينة، ومداهمة وتفتيش منازل في أحياء حيفا، ومحيط البلدة القديمة، وبين مخيمي عسكر القديم والجديد، كما اعتقلت شخصاً وابنه البالغ من العمر 17 عاماً من قرية دير إبزيع، غرب رام الله، إضافة لاعتقال شابين من مدينة طوباس بعد مداهمة منزلي ذويهما في المدينة.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت اليوم الخميس، مدينة طوباس، بعد تسلل وحدات خاصة إليها تبعتها تعزيزات من حاجز تياسير شرق المدينة.
واحتجزت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين ونكلت بهم وفرضت حظر التجول بعد انتشارها بشكل كبير في بلدة بيت أمر شمال الخليل، كما اقتحمت حي “كنار” في بلدة دورا جنوبا، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، وفتشتها وعبث بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
إلى ذلك شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية فقوعة شمال شرق جنين، وذلك عقب شق طريق عسكري يصل المنطقة بالشارع الرئيس الرابط بين فقوعة وعربونة.
تواصل اعتداءات المستوطنين
وهاجم مستوطنون اليوم الخميس فلسطينيين اثنين خلال عملهما في أرضهما في سهل دير شرف، وهددوهما بالقتل، كما داهم مستوطنون بلباس عسكري في وقت متأخر من الليلة الماضية، خيام المواطنين في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس وهددوا بإجبارهم على الرحيل خلال أسبوعين، كما قطعوا الكهرباء عن العائلات المقيمة في الجهة الشرقية من التجمع.
وكان مستوطنون بلباس عسكري داهموا الليلة قبل الماضية أيضاً عائلات فلسطينية في المنطقة، وهددوهم بالرحيل، وقطعوا عنهم المياه، واستولوا على مركباتهم الخاصة.
ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء حملة مداهمات في الضفة الغربية اعتقلت خلالها 14 فلسطينياً.