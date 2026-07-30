وفاة عامل وأضرار مادية جراء استهداف إيراني لمبنى بالكويت

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الخميس، أن هجوماً إيرانياً استهدف مبنى تابعاً لشركة صينية شمالي البلاد، ما أسفر عن وفاة أحد العاملين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان قوله: إن الجهات المختصة باشرت الإجراءات اللازمة فور وقوع الحادث، وتعاملت مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث.

وتتعرض الكويت لاعتداءات إيرانية متكررة بالصواريخ والمسيرات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في ‏المنطقة.