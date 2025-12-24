اكتشاف حقل نفطي جديد في بحر بوهاي الصيني

بكين-سانا

أعلنت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري اليوم عن اكتشاف حقل “تشينهوانغداو 6-29” النفطي الكبير في بحر بوهاي، ليكون الاكتشاف السابع من نوعه لحقل نفطي من فئة المئة مليون طن في أكبر قاعدة لإنتاج النفط الخام في الصين، منذ عام 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الشركة قولها: إن الاكتشاف يعزز بشكل أكبر قاعدة موارد البلاد من النفط والغاز البحريين، وله أهمية بالغة لضمان أمن الطاقة الوطني.

ولفتت الشركة إلى أن نتائج الاختبار أظهرت أن بئراً واحدة في الحقل الجديد قادرة على إنتاج قرابة 370 طناً من النفط الخام كل يوم، ما يشير إلى إمكانية استخراج واعدة.

ويقع حقل “تشينهوانغداو 6-29″ في مركز بحر بوهاي، وهو حقل نفط صخري آخر واسع النطاق في المنطقة، بعد اكتشاف حقل النفط تشينهوانغداو 3-27” في السنوات الأخيرة.