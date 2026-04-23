ألمانيا: وقف إطلاق النار فرصة مهمة لمواصلة المفاوضات بين واشنطن وطهران

برلين-سانا

أكدت ألمانيا، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يوفر فرصة مهمة لمواصلة المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، داعيةً إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بشكل دائم.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن “برلين ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران”، معتبرة أن “ذلك يشكل فرصة مهمة لإعادة إطلاق المفاوضات الدبلوماسية في إسلام أباد، بهدف تحقيق السلام وتفادي مزيد من التصعيد”.

كما تضمن البيان، دعوة “طهران إلى الاستفادة من هذه الفرصة والتوقف عن تهديد الدول المجاورة والدفع نحو تسوية سياسية للأزمة”.

وشددت الحكومة في بيانها، على “ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً بشكل دائم وآمن دون قيود أو رسوم”، مؤكدة أنه في “حال التوصل إلى اتفاق شامل، فإن برلين مستعدة بالتعاون مع شركائها لتخفيف الإجراءات التقييدية الحالية تدريجياً وضمان حرية الملاحة في المضيق”.

وكان ترامب أصدر في وقت سابق اليوم أوامر لقواته البحرية بإطلاق النار على أي قارب يزرع ألغاماً في مضيق هرمز، محذراً من أن قواته ستدمر أي سفن عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على موانئها.