الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة إلى لبنان

عمّان-سانا

أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية اليوم الخميس، تسيير القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن أمين عام الهيئة حسين الشبلي قوله: إن استمرار تسيير القوافل يعكس نهج الأردن الثابت في الوقوف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات والشركاء لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها، وفق الاحتياجات الفعلية على الأرض.

وتضم القافلة 18 شاحنة محملة بالمواد الصحية والأدوية، وتأتي في إطار الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة في لبنان.

وأعربت الهيئة عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات السورية لتسهيل عبور القوافل الإنسانية ووصولها إلى لبنان، مؤكدة استمرار العمل لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء.

وبتسيير القافلة الحادية عشرة، يرتفع إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلها الأردن إلى لبنان ضمن القوافل الإنسانية إلى 215 شاحنة، محملة بمساعدات غذائية وطبية وإغاثية ومواد أساسية، بما يسهم في دعم القطاعات الحيوية والتخفيف من الأعباء المعيشية.

ويأتي استمرار تسيير القوافل الإنسانية في ظلّ العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان وما خلّفه من دمار واسع في البنى التحتية والمرافق الحيوية، وتفاقمٍ خطير في الأزمة الإنسانية، حيث أدّت الاعتداءات إلى نزوح مئات الآلاف وانقطاع الخدمات الأساسية في مناطق عدة، ما ضاعف الحاجة إلى الإغاثة العاجلة والدعم الطبي والغذائي.

وأطلقت الأمم المتحدة في حزيران الماضي نداءً بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 639.9 مليون دولار، لمساعدة 1.4 مليون شخص.