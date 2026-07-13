باريس تقرر استدعاء السفير الروسي وفرض عقوبات تتعلق بهجمات إلكترونية

باريس-سانا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الإثنين، عن نيته استدعاء السفير الروسي لدى باريس في الأيام القليلة المقبلة على خلفية اتهامات بإطلاق موسكو سلسلة هجمات إلكترونية واسعة النطاق ضد بلدان أوروبية بينها فرنسا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن “بارو” قوله في مقابلة تلفزيونية: “سنستدعي السفير الروسي وسنفرض كذلك عقوبات على 9 أفراد و4 كيانات يتحملون مسؤولية هذه الحملة الإلكترونية التي رتّبها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي”.

وأوضح بارو، أنّ الهجمات استهدفت وزارات وشركات ومشغّلي خدمات بهدف “إما الحصول على معلومات أو تخريب عمليات، وعلى سبيل المثال البنى التحتية المخصصة للسكك الحديد، كما كان الحال في بولندا”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأشار بارو، إلى أن فرنسا نجحت في “رصد هذه الهجمات وقامت بشكل كبير بتعزيز دفاعاتها في مواجهة هذه الهجمات الإلكترونية”.

وتتهم فرنسا الاستخبارات الروسية والمجموعة السيبرانية المرتبطة بها APT28، بتنفيذ هجمات إلكترونية طالت مؤسسات حكومية ووسائل إعلام وقطاعات حيوية، بهدف زعزعة الاستقرار وجمع المعلومات الاستخبارية.