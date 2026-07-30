الدفاعات الجوية الأردنية تتصدى لخمسة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

عمان-سانا‏

تصدت الدفاعات الجوية الأردنية، فجر اليوم الخميس، لاعتداءات إيرانية بخمسة صواريخ كانت تستهدف أراضي المملكة ‏دون تسجيل أي إصابات بشرية.‏

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية قوله: إن إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة ‏واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة.‏

وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، ‏وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه.‏

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التصعيد الإقليمي، إذ كانت الدفاعات الجوية الأردنية قد تصدت أمس الأربعاء ‏لاعتداءات صاروخية إيرانية استهدفت أراضي المملكة، فيما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية أمس الأول الثلاثاء عدداً ‏من الطائرات المسيّرة التي انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.‏