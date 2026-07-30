الدفاعات الجوية الأردنية تتصدى لخمسة صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

عمان-سانا
تصدت الدفاعات الجوية الأردنية، فجر اليوم الخميس، لاعتداءات إيرانية بخمسة صواريخ كانت تستهدف أراضي المملكة دون تسجيل أي إصابات بشرية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية قوله: إن إجراءات الاعتراض نُفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة.
وأكد الناطق الرسمي أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وصون أمنها وسيادتها، وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل بحزم مع أي تهديد يستهدف أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار التصعيد الإقليمي، إذ كانت الدفاعات الجوية الأردنية قد تصدت أمس الأربعاء لاعتداءات صاروخية إيرانية استهدفت أراضي المملكة، فيما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية أمس الأول الثلاثاء عدداً من الطائرات المسيّرة التي انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.