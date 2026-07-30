زيلينسكي يحذر من هجوم روسي واسع ضد أوكرانيا ويطالب الغرب بمنظومات دفاع جوي

كييف-سانا

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء من احتمال قيام القوات الروسية بشن هجوم واسع النطاق عبر ضربات جوية مكثفة ضد أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي، في منشور على منصة “إكس”، أن المعطيات تشير إلى استعداد القوات الروسية لتنفيذ هذا الهجوم خلال هذا الليل، داعياً السكان إلى توخي الحيطة والحذر والتوجه إلى الملاجئ حفاظاً على سلامتهم.

وجدد الرئيس الأوكراني مطالبته للولايات المتحدة وحلفائه الغربيين بالإسراع في تزويد كييف بمزيد من وسائل الدفاع الجوي، ولا سيما منظومة صواريخ “باتريوت”، معتبراً إياها ضرورة حيوية للتصدي للضربات البالستية.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا حيث أعلن الجيش الأوكراني في وقت سابق اليوم استهداف مصفاة ريازان النفطية الروسية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت موانئ وسفناً أوكرانية في نيكولايف وأوديسا وتشرنومورسك، مؤكدة تدمير مرافق تخزين معدات عسكرية وخزانات وقود.