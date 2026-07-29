طائرة مسيّرة تصيب ناقلة غاز أمريكية في ميناء دمياط المصري

القاهرة-سانا

أفادت شركة أمبري للأمن البحري اليوم الأربعاء بأن طائرة مسيّرة أصابت ناقلة غاز مملوكة لشركة أمريكية في ميناء دمياط المصري على ساحل البحر المتوسط، بينما أعلنت شركة إنشكيب لخدمات الموانئ اندلاع حريق في ناقلتي غاز داخل الميناء.

وقالت أمبري، في تقييم أولي: إن الحادث استهدف ناقلة للغاز، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول الجهة التي تقف وراء الهجوم أو حجم الأضرار الناجمة عنه، حسب رويترز.

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مع استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من دول المنطقة، إلى جانب هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت حركة الملاحة في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية وسلاسل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.