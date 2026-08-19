اضطراب هرمز يربك الملاحة وأسواق الطاقة وترامب يلوّح بعودة المحادثات مع إيران

عواصم-سانا‏

تدخل الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منعطفاً جديداً، مع استمرار اضطراب الملاحة في ‏مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع، بالتزامن مع إشارات متباينة من واشنطن بشأن ‏استئناف المحادثات مع طهران، وتحركات إقليمية ودولية لتقليص تداعيات اضطراب إمدادات ‏الطاقة.‏

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن المحادثات مع إيران قد تستأنف “في مرحلة ما”، من دون ‏تحديد موعد، مؤكداً أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأن أسعار النفط ستنخفض ‏بشكل كبير بعد انتهاء الأزمة، وجدد رفضه السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، حسب “رويترز”.‏

وتأتي تصريحاته بعد تقارير أفادت بأن ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف المحادثات مع طهران، ‏ونقلت ‏CNN‏ عن مسؤول أمريكي أن واشنطن تتجه إلى مواصلة الضغط على إيران بدلاً من ‏السعي إلى نتائج تفاوضية سريعة.‏

هرمز تحت الحذر

أظهرت بيانات شركة كبلر، وفق رويترز، عبور ست سفن محملة بسلع أولية مضيق هرمز ‏الثلاثاء، مقابل تسع في اليوم السابق، وأقل من متوسط الأيام العشرة البالغ 11 سفينة.‏

وعادت ثلاث ناقلات عملاقة مرتبطة بالصين عن مسارها دون إكمال العبور، في مؤشر جديد على ‏استمرار حذر شركات الشحن، رغم التأكيدات الأمريكية بأن المضيق مفتوح.‏

النفط يعيد الحسابات

وارتفع خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، مواصلاً مكاسبه لليوم الرابع، بينما اقترب خام غرب ‏تكساس الوسيط من 86 دولاراً.‏

وفي محاولة لتأمين الإمدادات الأوروبية، أبلغت أرامكو السعودية ثلاث مصاف أوروبية بتوفير ‏كامل الكميات المتعاقد عليها لشهر أيلول، بحسب بلومبرغ، مع استخدام مسارات تشمل ميناء ‏سيدي كرير المصري وينبع السعودي.‏

كما طرحت أدنوك شحنات من خامات زاكوم العلوي وأم اللولو وداس للبيع في السوق الفورية، في ‏عطاء هو التاسع منذ حزيران، وفق رويترز، ضمن ترتيبات تهدف إلى نقل الخام من داخل الخليج ‏عبر مسارات بديلة.‏

العراق ينوع منافذه

وتحت ضغط اضطراب هرمز، طلب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من رئيس ‏مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مراعاة خصوصية العراق في تصدير النفط عبر ‏المضيق بما يحفظ مصالحه الاقتصادية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.‏

كما أقر مجلس الوزراء العراقي آلية مؤقتة لتصدير النفط عبر شركات محلية وعالمية لمدة ثلاثة ‏أشهر اعتباراً من أيلول المقبل، بهدف زيادة الطاقات التصديرية وتنويع منافذ التصدير.‏

الإمارات تصعد اقتصادياً ‏

واتخذت الإمارات خطوة اقتصادية لافتة بإعلان وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية ‏والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، على خلفية الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، آخرها ‏تصعيد عسكري تمثل برصد صاروخين باليستيين قادمين من إيران.‏

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: إن الصاروخين كانا يستهدفان حركة الملاحة البحرية وسقطا في ‏البحر، وأكدت أبو ظبي في الوقت نفسه استمرار التزامها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي.‏

وفي السعودية، شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على أهمية حماية حرية الملاحة في ‏جميع الممرات المائية الدولية، وبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين وآمنين، مؤكداً أن ‏المملكة تواصل جهودها لخفض التصعيد ودفع المسارات الدبلوماسية.‏

ضغط يمتد إلى أوروبا

ولا تقتصر آثار الأزمة على النفط، إذ ارتفع التضخم في بريطانيا إلى 2.9 بالمئة على أساس ‏سنوي في تموز مقابل 2.6 بالمئة في حزيران، وفق مكتب الإحصاءات الوطني، متأثراً بصورة ‏رئيسية بزيادة بلغت 13 بالمئة في سقف أسعار الطاقة المنزلية، وتزامن ذلك مع استمرار ‏اضطرابات الإمدادات البحرية، ما يضيف ضغوطاً على الأسر والاقتصادات الأوروبية.‏

وفي الجانب الأمني، أعلن حلف شمال الأطلسي استعداده للدفاع عن جميع أعضائه في مواجهة أي ‏تهديد، وذلك بعد تقارير عن احتمال بحث إيران استهداف مواقع عسكرية أمريكية في أوروبا في ‏حال تصاعد الحرب. ‏

وقال مسؤول في الحلف: إن دفاعاته الجوية سبق أن اعترضت صواريخ باليستية متجهة إلى تركيا ‏قادمة من إيران في أربع مناسبات، مؤكداً أن وضعية الردع والدفاع للحلف قوية وفعالة.‏

وتشير هذه التطورات إلى أن اضطراب هرمز بات يتجاوز حركة السفن وأسعار النفط، ليؤثر في ‏مسارات التجارة وتكاليف الطاقة، بينما تبقى عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية مرتبطة بمسار ‏الحرب وفرص استئناف الاتصالات بين واشنطن وطهران.‏