فنزويلا تحتج على تصريحات وزير الخارجية الإيراني

كاراكاس-سانا‏

استدعت وزارة الخارجية الفنزويلية اليوم الأربعاء، سفير إيران لدى كاراكاس، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ‏تصريحات إيرانية “مهينة وغير مناسبة” بحق مؤسسات وسلطات فنزويلا‌‎.‎

وأكدت الوزارة في بيان على منصة “إكس” تمسكها بالمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل، ‏والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، موضحةً أن هذه المبادئ شكلت ‏على الدوام الأساس الذي قامت عليه العلاقات بين فنزويلا وإيران‎.‎

ولم توضح السلطات الفنزويلية ماهية التصريحات، لكن وفق فيديو متداول على الإنترنت، صرّح وزير الخارجية الإيراني ‏عباس عراقجي خلال حديثه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة بأن إيران “ليست فنزويلا”.‎

وشهدت العلاقات بين فنزويلا وإيران في الآونة الأخيرة مؤشرات على فتور، بالتزامن مع استئناف كاراكاس اتصالاتها ‏الدبلوماسية مع واشنطن بعد سنوات من القطيعة، في تطور يرى مراقبون أنه قد يؤثر في مسار الشراكة التقليدية بين ‏البلدين‎.‎