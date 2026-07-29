فنزويلا تحتج على تصريحات وزير الخارجية الإيراني

كاراكاس-سانا
استدعت وزارة الخارجية الفنزويلية اليوم الأربعاء، سفير إيران لدى كاراكاس، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية تصريحات إيرانية “مهينة وغير مناسبة” بحق مؤسسات وسلطات فنزويلا.
وأكدت الوزارة في بيان على منصة “إكس” تمسكها بالمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي، موضحةً أن هذه المبادئ شكلت على الدوام الأساس الذي قامت عليه العلاقات بين فنزويلا وإيران.
ولم توضح السلطات الفنزويلية ماهية التصريحات، لكن وفق فيديو متداول على الإنترنت، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال حديثه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة بأن إيران “ليست فنزويلا”.
وشهدت العلاقات بين فنزويلا وإيران في الآونة الأخيرة مؤشرات على فتور، بالتزامن مع استئناف كاراكاس اتصالاتها الدبلوماسية مع واشنطن بعد سنوات من القطيعة، في تطور يرى مراقبون أنه قد يؤثر في مسار الشراكة التقليدية بين البلدين.