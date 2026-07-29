الكويت تدين اعتداءات الميليشيات التابعة لإيران على السعودية ‏

الكويت-سانا
أدانت الكويت اعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق على السعودية، مؤكدةً تضامنها الكامل معها في حماية أمنها وسيادتها.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس” اليوم الأربعاء عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار تعرّض السعودية لاعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق، بما يعكس إصرار تلك الميليشيات على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى أن العدوان الذي استهدف بطائراتٍ مسيّرة منشآت بترولية في المنطقة الشرقية أمس، يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، في وقت تبذل فيه السعودية جهوداً مخلصة للإسهام في إنهاء التصعيد في المنطقة.
وجددت الوزارة تضامن الكويت المطلق مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها ومقدراتها، بما في ذلك حقها في الدفاع عن النفس، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت ودمرت أمس عدداً من المسيّرات التي انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.