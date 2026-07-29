الكويت تدين اعتداءات الميليشيات التابعة لإيران على السعودية ‏

الكويت-سانا‏

أدانت الكويت اعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق على السعودية، مؤكدةً تضامنها الكامل معها في حماية أمنها ‏وسيادتها‎.‎

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة “إكس” اليوم الأربعاء عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين ‏لاستمرار تعرّض السعودية لاعتداءات الميليشيات التابعة لإيران في العراق، بما يعكس إصرار تلك الميليشيات على ‏مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أن العدوان الذي استهدف بطائراتٍ مسيّرة منشآت بترولية في المنطقة الشرقية أمس، يعد انتهاكاً صارخاً ‏لسيادة المملكة، وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، في وقت تبذل فيه السعودية جهوداً مخلصة للإسهام في إنهاء التصعيد في ‏المنطقة‎.‎

وجددت الوزارة تضامن الكويت المطلق مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ‏وسيادتها ومصالحها ومقدراتها، بما في ذلك حقها في الدفاع عن النفس، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ‏ودول مجلس التعاون الخليجي‎.‎

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت ودمرت أمس عدداً من المسيّرات التي انطلقت من الأراضي العراقية، ‏وحاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية‎.‎