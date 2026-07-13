وزير الخارجية الفرنسي: العقوبات على إيران لن ترفع قبل تخليها عن برنامجها النووي

باريس-سانا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران لن تُرفع قبل تخليها عن برنامجها النووي والصواريخ الباليستية، ووقف ما وصفه بالأعمال التي تزعزع استقرار المنطقة.

ونقلت فرانس برس اليوم الإثنين عن بارو قوله: إن رفع العقوبات يبقى مرتبطاً بتخلي طهران عن برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية، إضافة إلى توفير الظروف التي تتيح للإيرانيين بناء مستقبلهم.

وفيما يتعلق بالتصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، أشار بارو إلى أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين تضمن وقف إطلاق النار، وإعادة فتح مضيق هرمز، وبدء مفاوضات لتنظيم البرنامج النووي الإيراني، داعياً جميع الأطراف إلى العودة لمسار التفاوض وتجنب أي تصعيد جديد.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب جولة جديدة من الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران، ورد طهران باعتداءات على عدد من الدول العربية، ما أثار مخاوف من تقويض التفاهمات الأخيرة بشأن التهدئة وأمن الملاحة في مضيق هرمز.