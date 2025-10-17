الرئيس اللبناني: الغارات الإسرائيلية على الجنوب تأتي ضمن سياسة ممنهجة

بيروت-سانا

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت بلدات جنوبية ومنشآت مدنية، معتبراً أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي، تحت ذرائع أمنية وصفها ب”الزائفة”.

وقال الرئيس عون في بيان اليوم: ” إن هذا السلوك التصعيدي يشكل خرقاً جسيماً للقرار الدولي 1701، وكذلك للاتفاق المبرم عام 2024 بشأن وقف الأعمال العدائية”، مشدداً على أن “إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية وتستخدم القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي”.

ودعا الرئيس عون إلى “اتخاذ موقف دولي واضح يضع حداً لهذه الانتهاكات المدانة، ويعيد الاعتبار لسيادة لبنان واستقراره الوطني”.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن اليوم سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق متعددة في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح ودمار هائل في الممتلكات العامة والخاصة.