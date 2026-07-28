السعودية تدين استمرار هجمات ميليشيات مرتبطة بإيران من العراق على منشآتها النفطية

photo 2026 07 21 00 47 10 860x531 1 السعودية تدين استمرار هجمات ميليشيات مرتبطة بإيران من العراق على منشآتها النفطية

الرياض-سانا

أدانت السعودية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، استمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق بإطلاق المسيرات، لاستهداف منشآتها البترولية في المنطقة الشرقية.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان نشرته على منصة “إكس”، عزم المملكة على حفظ أمنها وسيادتها، واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين.

ودعت الخارجية السعودية، مجدداً، الحكومة العراقية لاتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية قد اعترضت ودمرت، خلال الساعات الماضية، عدداً من المسيّرات التي انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

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