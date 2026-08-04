نادي الأسير: 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية خلال تموز الماضي

القدس المحتلة-سانا



أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 630 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر تموز الماضي، ما يرفع إجمالي حالات الاعتقال إلى أكثر من 25 ألف حالة منذ بدء العدوان.

وأوضح النادي، في بيان له، أن حملات الاعتقال ترافقت مع اقتحامات واسعة للمنازل، واعتداءات على الفلسطينيين وتخريب للممتلكات، إلى جانب التحقيق الميداني واحتجاز الرهائن.

وأشار البيان إلى أن تصاعد اعتداءات المستوطنين أسهم في اتساع نطاق حملات الاعتقال، وخاصة في القرى والبلدات المستهدفة بالاستيطان، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين خلال الهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون تحت حمايتها.

وذكر البيان أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى مطلع آب الجاري أكثر من 9400 أسير، بينهم 370 طفلاً و92 أسيرة، إضافة إلى 3198 معتقلاً إدارياً، و1358 معتقلاً من قطاع غزة، مؤكداً استمرار الانتهاكات بحق الأسرى، بما فيها التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وغيرها من الأساليب.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، خمسة فلسطينيين في الضفة ‏الغربية، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الأهالي وممتلكاتهم. ‏