القوات اليمنية تنفذ عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي في ‏عدة محاور ‏

عدن-سانا‏

نفذت القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية ضد مواقع تابعة ‏لميليشيا الحوثي، في عدة محاور، وذلك رداً على اعتداءات ‏نفذتها ‏الميليشيا في محافظتي مأرب وحضرموت، وأسفرت عن سقوط عدد ‏من القتلى والمصابين‎.‎

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد ‏النزيلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت: ‏إن ‏العملية تأتي في إطار حق القوات المسلحة في الدفاع عن أمنها ‏وأمن منتسبيها، وحماية المدنيين من الاعتداءات التي ‏تنفذها ميليشيا ‏الحوثي‎.‎

وحمّل النزيلي ميليشيا الحوثي ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة ‏عن استمرار التصعيد، مشدداً على أن القوات المسلحة ‏ستتعامل مع أي اعتداء ‏جديد بالإجراءات العسكرية اللازمة والحازمة‎.‎

وفي سياق متصل، أحبطت القوات البحرية اليمنية في مدينة المخا، ‏محاولة لميليشيا الحوثي لاستهداف سفينة نفطية في ‏البحر الأحمر ‏بواسطة زورق مفخخ‎.‎

وأوضح الإعلام العسكري، أن الدوريات البحرية رصدت زورقاً ‏تابعاً للميليشيا يتحرك بسرعة ويقترب من المنطقة ‏المحظورة ‏المقابلة لمحطة كهرباء المخا، حيث تم التعامل معه بالسلاح ‏المناسب‎.‎

وكانت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس ‏الجمعة، مقتل 17 جندياً وضابطاً، وإصابة آخرين جراء ‏هجوم شنته ‏ميليشيا الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على ‏مواقع عسكرية في محافظتي حضرموت ‏ومأرب في اليمن.‏