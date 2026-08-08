القوات اليمنية تنفذ عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي في ‏عدة محاور ‏

عدن-سانا
نفذت القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية ضد مواقع تابعة لميليشيا الحوثي، في عدة محاور، وذلك رداً على اعتداءات نفذتها الميليشيا في محافظتي مأرب وحضرموت، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت: إن العملية تأتي في إطار حق القوات المسلحة في الدفاع عن أمنها وأمن منتسبيها، وحماية المدنيين من الاعتداءات التي تنفذها ميليشيا الحوثي.
وحمّل النزيلي ميليشيا الحوثي ومن يقف خلفها المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد، مشدداً على أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي اعتداء جديد بالإجراءات العسكرية اللازمة والحازمة.
وفي سياق متصل، أحبطت القوات البحرية اليمنية في مدينة المخا، محاولة لميليشيا الحوثي لاستهداف سفينة نفطية في البحر الأحمر بواسطة زورق مفخخ.
وأوضح الإعلام العسكري، أن الدوريات البحرية رصدت زورقاً تابعاً للميليشيا يتحرك بسرعة ويقترب من المنطقة المحظورة المقابلة لمحطة كهرباء المخا، حيث تم التعامل معه بالسلاح المناسب.
وكانت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الجمعة، مقتل 17 جندياً وضابطاً، وإصابة آخرين جراء هجوم شنته ميليشيا الحوثي باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على مواقع عسكرية في محافظتي حضرموت ومأرب في اليمن.