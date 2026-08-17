باراك يدين استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

بغداد-سانا



أدان المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك، اليوم الإثنين، الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم.



وأشار باراك عبر منصة إكس إلى أن العدوان غير مقبول ويشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، مؤكداً عدم التغاضي عن هذه الأعمال العدائية وعدم التسامح معها.



وشدد على دعمه الكامل لاستعادة سيادة العراق الكاملة وضمان بقاء جميع الأسلحة وقوات الأمن تحت سلطة الدولة العراقية.



وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أعلن في وقت سابق اليوم، استهداف مكتب رئيس ‏حكومة ‏الإقليم، ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين دون تسجيل خسائر بشرية.‏