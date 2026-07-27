قطر وكندا تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة



الدوحة-سانا



بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هاتفياً اليوم الإثنين، مع وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، المستجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوزير القطري أكد ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.



وجدد الوزير آل ثاني دعم بلاده الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.



وتأتي هذه المباحثات في إطار حراك دبلوماسي تشهده المنطقة، بهدف دعم الجهود الدولية الرامية إلى تجنب مزيد من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وتعزيز مسارات الحلول السياسية، حيث أكدت قطر أكثر من مرة دعمها الكامل لجهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الأزمة في المنطقة عبر الحلول السلمية