ترامب يحذر إيران من عمل عسكري قوي في حال فشل المفاوضات

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أنه مستعد “لعمل عسكري قوي” إذا فشلت المحادثات مع إيران، وذلك بعد قراره تعليق الضربات العسكرية بشكل مؤقت.

وأوضح ترامب في مقابلة مع موقع “إكسيوس” الإخباري الأمريكي، أن “إدارته لن تمنح المفاوضات مع إيران وقتاً طويلاً”، مشيراً إلى أن “المحادثات الجارية “عميقة”، لكنها لن تستمر إلى أجل غير مسمى، وقال: “إما أن تسير الأمور سريعاً أو لا تسير على الإطلاق”.

كما كشف ترامب أنه “قرر وقف الضربات بعد أن طلب منه الوسطاء منح المفاوضات فرصة إضافية”، وقال: “لم نكسب شيئاً ولم نخسر شيئاً”.

وحذر ترامب من أن فشل المسار الدبلوماسي سيقود إلى استئناف المواجهة وعودة الحرب بشكل أقوى.

وكشف موقع “إكسيوس” أمس الأحد، أن ترامب وجّه الجيش الأمريكي بعدم ‏تنفيذ أي هجمات جديدة على إيران، في خطوة تهدف إلى إتاحة ‏المجال أمام الجهود الدبلوماسية‎.‎